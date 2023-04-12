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Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2023, 19:52
Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления Министерства иностранных дел опубликован на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

Если граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

Действительными проездными документами для казахстанцев будут являться:

  • - паспорт гражданина РК;
  • - свидетельство на возвращение в РК.

Для граждан Китая:

  • - полуслужебный паспорт гражданина КНР;
  • - паспорт гражданина КНР;
  • - временный проездной документ.

Соответствующие документы подпишут заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Подписание соглашения даст импульс к укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой», - говорится в постановлении.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 апреля.


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