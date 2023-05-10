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    Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота

    10 Мая 2023, 17:50

    Казахстан и Китай продолжают наращивать взаимовыгодные торгово-экономические связи. Растущий товарооборот правительства обеих стран намерены увеличивать и дальше, передает МИА «Казинформ».

    Для увеличения товарооборота между РК и КНР планируют создать так называемый Хоргосский узел. Об этой инициативе рассказали в министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.

    По данным ведомства, уже начаты необходимые работы по разработке Хоргосского узла, расположенного в области Жетiсу. Он будет представлять из себя кластер объектов, которые расположатся на китайско-казахстанской пограничной линии.

    В состав этого узла будут включены ряд объектов, среди них:

    СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»,

    Центр пограничного сотрудничества «Хоргос»,

    Контрольно-пропускной пункт «Нур Жолы»

    Жд. станция «Алтынколь»

    Жд. терминал «Сухой порт».


    Хоргосский узел станет важным элементом дальнейшего развития экономических связей между Казахстаном и КНР

    Как сообщает Минторговли, создание Хоргосского узла позволит соединить существующую инфраструктуру в единую систему. Это, в свою очередь, позволит в значительной степени нарастить объем экспорта различных товаров, перевозки транзитных грузов между двумя странами, улучшить производственную кооперацию китайских и казахстанских компаний.

    Согласно концепции совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана, пограничный переход Алтынколь-Хоргос способен пропускать не менее двадцати миллионов тонн грузов в год. Есть большой потенциал для увеличения объемов грузов через него.

    В свою очередь и порт «Хоргос – Восточные ворота» обладает соответствующим потенциалом для дальнейшего развития. Когда он станет частью Хоргосского узла, получится нарастить грузопотоки из КНР через Казахстан в другие страны, сделать их более быстрыми для всех участников регионального и мирового рынка.

    Таким образом, можно сказать, что Хоргосский узел станет очень важной частью укрепления торгово-экономических связей между Китаем и Казахстаном. Этому проекту в Министерстве торговли уделяется приоритетное внимание.

    Китай и Казахстан вместе стремятся сделать все необходимое для того, чтобы каждый гражданин обеих стран мог воспользоваться плодами сотрудничества в полной мере. Стратегические связи между государствами расширяются все больше и больше, и экономики КНР и РК продемонстрируют значительный рост в ближайшее время.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Китай Международные отношения
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