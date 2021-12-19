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    Казахстан и Китай перейдут на электронный документооборот в части грузоперевозок

    19 Декабря 2021, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно исключения бумажного документооборота на всех этапах оформления железнодорожных перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в рамках проводимой работы по проекту плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами с Китайской Народной Республикой по направлению «Формирование, развитие и цифровизация транспортных коридоров и маршрутов» предусмотрены мероприятия по переходу до января 2022 года на юридически значимый электронный документооборот при оформлении международных перевозок в части перевозочных и товаросопроводительных документов», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе.

    Он напомнил, что между АО «НК «ҚТЖ» и Китайской железной дорогой заключено Соглашение по электронному обмену данными о международном грузовом сообщении и в ноябре текущего года направлен проект дополнительного Соглашения в части дополнения технической спецификацией накладной ЦИМ (Единые правила железнодорожных грузовых перевозок к Договору о международных грузовых перевозках/Соглашение о международном грузовом сообщении и товаросопроводительных документов (Инвойс, Упаковочный лист).

    «Однако со стороны Китайской железной дороги не решен вопрос легитимности использования электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) по системе «Доверенная третья сторона». В этой связи, АО «НК «ҚТЖ» совместно с ответственными государственными органами проводит работу об оказании содействия в решении данного вопроса, для ускорения процесса перехода оформления железнодорожных перевозок по безбумажной технологии и исключения рисков неисполнения международных обязательств, принятых Республикой Казахстан», - подытожил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Китай Цифровой Казахстан
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