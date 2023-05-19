Казахстан и Китай договорились увеличить объем взаимной торговли до $40 млрд

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Полномасштабное взаимодействие с Китаем – одним из крупнейших инвесторов и ведущей экономикой мира – является для Казахстана долгосрочным фактором устойчивого прогресса. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Весьма символично, что столь важный для наших государств Саммит проходит в древнем городе Сиань, где начинался Великий Шелковый путь, скрепивший воедино исторические судьбы, настоящее и будущее наших народов. Этот город олицетворяет не только богатейшее историко-культурное наследие, но и является ярким отражением мощи современного Китая. В этом ключе, полномасштабное взаимодействие с Китаем – одним из крупнейших инвесторов и ведущей экономикой мира – является для Казахстана долгосрочным фактором устойчивого прогресса», - отметил Президент РК.

По его словам, синергия потенциалов стран Центральной Азии с колоссальными экономическими возможностями Китая способна задать новую, более высокую траекторию нашего партнерства. Казахстан готов приложить все усилия для достижения этих высоких целей.

«В настоящее время Казахстан проводит многоплановые, масштабные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики. Ведется целенаправленная работа по устранению барьеров и созданию наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов. За годы Независимости мы привлекли более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом, более 23 миллиардов долларов инвестиций привлечены из Китая. Мы благодарны китайскому правительству и готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с Китаем в инвестиционной сфере. Вчера в рамках моего государственного визита состоялся инвестиционный форум, подписаны соглашения на сумму 22 миллиарда долларов. Казахская сторона приложит все усилия для выполнения этих соглашений. Учитывая географическое положение, наша страна выступает важным транспортно-логистическим коридором регионального и трансконтинентального уровня», - сказал Глава государства.

В этой связи, как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан готов задействовать свой торгово-экономический и логистический потенциал во благо углубления сотрудничества с дружественным Китаем. «Объем казахско-китайской торговли достиг 31 миллиарда долларов, и мы с Председателем Си (Председатель КНР Си Цзиньпин - прим.ред.) договорились увеличить ее до 40 миллиардов долларов», - подчеркнул Президент РК.



