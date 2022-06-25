Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и Китай договорились о взаимном открытии культурных центров

    25 Июня 2022, 20:20

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и развития сотрудничества в сфере туризма.

    Ш.Нурышев акцентировал внимание собеседника на необходимости интенсификации двустороннего культурно-гуманитарного диалога с учетом скорого возобновления регулярного авиасообщения и активизации контактов. Как отметил Посол Казахстана, мощный толчок развитию двусторонних отношений в данном направлении придаст взаимное учреждение культурных центров в РК и КНР.

    Кроме того, Ш.Нурышев ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и мерами Правительства РК по реализации Государственной программы развития туризма до 2025 года. Также посол с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК.

    Со своей стороны, Ху Хэпин особо отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание Подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

    Вместе с тем, министр культуры и туризма КНР высоко оценил меры, принимаемые Правительством Казахстана для раскрытия туристического потенциала страны, а также выразил готовность китайской стороны к взаимному учреждению культурных центров.

    В завершение встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между Посольством РК в КНР и Министерством культуры и туризма КНР, в том числе по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма в рамках ШОС, СВМДА и Плана действий по реализации договоренностей по итогам онлайн-саммита глав государств «Центральная Азия-Китай».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Культура Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде