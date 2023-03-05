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    Казахстан и Китай будут совместно готовить технических специалистов

    5 Марта 2023, 06:24

    ТЯНЬЦЗИНЬ. КАЗИНФОРМ - При содействии посольства Казахстана в Китае состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Д. Серикбаева и Тяньцзиньским профессиональным университетом по вопросу учреждения в Казахстане «Мастерской Лу Баня». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны договорились приступить к практической реализации программы по совместной подготовке технических специалистов в области машиностроения с использованием передовых китайских технологий и оборудования. В перспективе предусмотрено расширение направлений сотрудничества, в том числе в таких областях, как электромобили, ЗD-печать, автоматизация производства и т.д.

    Реализация проекта «Мастерской Лу Баня» будет способствовать восполнению потребности Казахстана в профессиональных технических кадрах.

    Проект реализуется в рамках договорённостей глав государств Казахстана и Китая, достигнутых в 2022 году.

    «Мастерская Лу Баня» – китайский проект международного сотрудничества в области профессионального образования. Назван в честь известного мастера и изобретателя Китая Лу Баня, жившего 2,5 тысячи лет назад.

    Целью проекта является оказание содействия зарубежным техническим учебным заведениям в подготовке квалифицированных кадров путём совместного учреждения профессионально-технических образовательных центров. На сегодня в 21 стране мира функционируют 26 «Мастерских Лу Баня».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Образование Китай
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