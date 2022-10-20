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    Казахстан и Кипр подписали договор об экстрадиции разыскиваемых лиц

    20 Октября 2022, 20:23

    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 20 октября 2022 года, в городе Никосии состоялась церемония подписания договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче разыскиваемых лиц, а также о правовой помощи по уголовным делам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Договоры подписаны Генеральным прокурором Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.

    Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.

    Договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению Президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.

    В рамках визита также проведены встречи с Генеральным прокурором Кипра Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел этой страны Никосом Нурисом.

    Стороны обменялись мнениями по ряду правовых вопросов международной безопасности, в том числе возврата незаконно выведенных активов, подчеркнув важность скоординированных действий по предупреждению и пресечению транснациональной организованной преступности, а также в сфере защиты основополагающих прав и свобод граждан.

    По итогам проведенных встреч собеседники договорились о консолидации усилий в борьбе с актуальными видами преступлений, наметив дальнейшие совместные шаги по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами Республики Казахстан и Республики Кипр.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Генпрокуратура
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