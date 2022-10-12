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    Казахстан и Катар подпишут два важных соглашения в сфере взаимной торговли

    12 Октября 2022, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о документах, которые будут подписаны в рамках государственного визита Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается Катара, мы будем подписывать два важных документа – рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, что создаст правовую основу для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества, и соглашение в области стандартизации метрологии. Это тоже очень важное соглашение, многие его недооценивают, но оно важно с точки зрения завтрашнего признания наших товаров на рынках. Сейчас у нас есть халал-сертификаты, которые позволяют на эти рынки двигаться», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Акорды.

    Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Серик Жумангарин Сотрудничество Минторговли Политика Катар
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