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    Казахстан и Канада определили финалиста Универсиады-2023

    22 Января 2023, 02:21

    ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана встретилась с командой Канады в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Канада победила Казахстан со счетом 4:1. У канадцев шайбы забросили Джонатан Янцис (10-я и 38-я минуты), Ноа Кинг (32-я) и Бретт Дэвис (34-я). Причем гол Кинга можно назвать «фантомным»: шайба после его броска попала в ворота, но затем сквозь сетку вылетела на площадку. В составе сборной Казахстана отличился Данил Бутенко (25-я).

    Таким образом, сборная Канады вышла в финал Универсиады-2023, а Казахстан сыграет в матче за третье место.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Универсиада Хоккей
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