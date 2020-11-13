Казахстан и Канада обсудили сотрудничество в сфере аэрокосмоса и авиатранспорта

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – В рамках Делового совета «Казахстан-Канада» в формате видеоконференции прошло первое заседание рабочей группы в области аэрокосмоса и авиатранспорта. Несмотря на позднее время в Казахстане и раннее в Канаде, онлайн-мероприятие собрало около 100 участников из двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе виртуального заседания представители Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, а также подведомственных организаций презентовали достижения Казахстана в данной отрасли, приоритеты ее дальнейшего развития и возможности для сотрудничества между двумя странами.

Основные направления развития сектора гражданской авиации Казахстана представил Комитет гражданской авиации МИИР РК, Авиационная администрация Казахстана.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития провел обзор развитии транспортного сектора Казахстана и участия банка в реализации проектов в Казахстане.

В ходе мероприятия в формате живого обсуждения достигнуты договоренности по развитию двустороннего сотрудничества по данным направлениям.

В ноябре 2020 года проводится серия мероприятий в рамках 4-го заседания Делового совета «Казахстан-Канада» (ДСКК) в онлайн-формате.

В течение месяца пройдет пять заседаний рабочих групп в разных секторах: сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс, энергетика, аэрокосмос, транспорт, строительство и инфраструктура, здравоохранение и образование.

Ключевым и завершающим мероприятием станет пленарное заседание Делового совета с участием членов Правительств Казахстана и Канады, представителей государственных органов, бизнес-сообщества, а также академических и общественных кругов двух стран.

Основной темой Делового совета-2020 стало «Постпандемическое развитие сотрудничества между Казахстаном и Канадой: восстановление и развитие».

Мероприятие направлено на дальнейшее развитие деловых отношений между компаниями Казахстана и Канады в приоритетных отраслях экономики, привлечение инвестиций, развитие торговли в условиях постпандемического мира.

Деловой совет «Казахстан – Канада» (ДСКК) был создан в 2015 году. С тех пор проведено три заседания - в Нур-Султане в 2016-2017 годах и в Оттаве в 2018 году. Сопредседателями Делового совета являются председатель правления АО НАК «Казатомпром» Г. Пирматов и президент «Cameco» Т. Гитцель.