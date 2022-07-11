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    Казахстан и Израиль рассматривают вопрос запуска прямого авиасообщения

    11 Июля 2022, 22:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 11 аэропортах введен режим открытого неба, восстановлены международные авиасообщения с 28 странами по 102 маршрутам. Также рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения с Израилем. Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры и спорта РК Даурена Абаева с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

    «Установление прямого авиасообщения с Израилем будет способствовать развитию туристского и транзитного потенциала Казахстана, а также культурному взаимодействию, торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас для граждан Израиля действует безвизовый въезд в Казахстан. Наше Министерство совместно с уполномоченными органами займется проработкой этого вопроса», - отметил Даурен Абаев.

    В ходе разговора министр отдельно остановился на мерах, направленных на развитие туризма в Казахстане. В частности, сформирована база из 183 инвестиционных проектов, создаются благоприятные условия для инвесторов в сфере туризма, снижен инвестиционный порог, предоставляются различные льготы в виде освобождения от НДС и др.

    Также стороны уделили особое внимание вопросам продвижения туристских продуктов на рынках двух стран в рамках имиджевых мероприятий.

    В свою очередь Йоэль Развозов высоко оценил потенциал взаимоотношений в области туризма, выразив заинтересованность в реализации совместных проектов. По его словам, именно туризм очень сильно пострадал от коронавирусных ограничений.

    Фото: www.gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Минкультуры Израиль
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