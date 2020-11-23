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    Казахстан и Израиль обсудили сотрудничество в агропромышленном комплексе

    23 Ноября 2020, 22:30

    ТЕЛЬ-АВИВ – НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Израиле организовало онлайн-встречу с участием вице-министра сельского хозяйства РК Нурбека Даирбекова и израильских деловых кругов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своем выступлении Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков осветил ключевые направления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами и призвал бизнес сообщество Израиля эффективнее использовать потенциал инвестиционного сотрудничества.

    В свою очередь, Н. Даирбеков презентовал приоритетные направления развития агропромышленного сектора, рассказал о мерах государственной поддержки отрасли и инвестиционной привлекательности казахстанского сельского хозяйства.

    Учитывая большой технологический и научный опыт Израиля, вице-министр пригласил израильские компании и научно-исследовательские организаций к реализации совместных проектов и для проведения исследований в сельском хозяйстве.

    В ходе видеоконференции выступили также представители торгово-промышленной палаты «Израиль – Казахстан» Михаэль Роэ и Моше Мазинтер, Генеральный директор LR Group Ами Люстиг, Президент компании Terra Verde Джонатан Спенсер.

    По итогам мероприятия планируется организация в декабре текущего года израильской бизнес-миссии в Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Ближний Восток Сельское хозяйство
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