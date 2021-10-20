Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и Италия подписали план военного сотрудничества

    20 Октября 2021, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча представителей департаментов международного сотрудничества министерств обороны Казахстана полковника Олжаса Хусаинова и Италии – полковника Лука Витали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, в том числе в сфере миротворческой деятельности, военного образования, а также в военно-морской области.

    По итогам штабных переговоров был подписан План военного сотрудничества на 2022 год.

    В рамках визита итальянская делегация посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента – Елбасы. Глава делегации выступил с лекцией для слушателей университета по позициям обороны Италии в международном геостратегическом контексте. Для иностранных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Вооруженных Сил Казахстана.

    Автор:

    Италия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге