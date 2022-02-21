Казахстан и Иран обсудили перспективы разработки месторождения Борлы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 17-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Руслана Баймишева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли по вопросам горнорудной промышленности Ваджихоллом Джафари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горно-металлургической промышленности Казахстана. В частности, обсуждены перспективы разработки месторождения Борлы (меднорудное месторождение, расположенное в Актогайском районе Карагандинской области - прим.ред.) , где в реализацию ранее достигнутых договорённостей инвесторы успешно провели геологоразведку. В настоящий момент оно подготовлено к освоению, ведется строительство обогатительной фабрики. Со своей стороны Республика Казахстан обеспечила исполнение соответствующего инвестиционного контракта.

Стороны также договорились продолжить работу по другим проектам.