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    Казахстан и Иран обсудили перспективы разработки месторождения Борлы

    21 Февраля 2022, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 17-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Руслана Баймишева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли по вопросам горнорудной промышленности Ваджихоллом Джафари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горно-металлургической промышленности Казахстана. В частности, обсуждены перспективы разработки месторождения Борлы (меднорудное месторождение, расположенное в Актогайском районе Карагандинской области - прим.ред.) , где в реализацию ранее достигнутых договорённостей инвесторы успешно провели геологоразведку. В настоящий момент оно подготовлено к освоению, ведется строительство обогатительной фабрики. Со своей стороны Республика Казахстан обеспечила исполнение соответствующего инвестиционного контракта.

    Стороны также договорились продолжить работу по другим проектам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Экономика Иран МИИР РК
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