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    Казахстан и Иран договорились активизировать двусторонние связи по изучению древних рукописей

    7 Апреля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Иран договорились активизировать двусторонние связи по изучению древних рукописей. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ходе брифинга, организованного по случая официального визита министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Казахстан Мохаммада Джавада Зарифа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы также приветствуем переговорный процесс по превращению подписанного между Ираном и Евразийским экономическим союзом временного соглашения по созданию зоны свободной торговли в полноформатное соглашение, которое должно положительно повлиять на рост торгового оборота между Казахстаном и Ираном», - сообщил Мухтар Тлеуберди.

    Глава ведомства отметил, что в 2020 году в Казахстане активно отметили юбилеи аль-Фараби и Абая, выдающихся личностей, общих для всего восточного мира.

    «В этой связи выражаем искреннюю признательность нашим иранским друзьям за поддержку в организации многочисленных мероприятий по пропаганде их наследия на дружественной иранской земле. Также мы договорились активизировать двусторонние связи по изучению древних рукописей, обмену визитами ученых, продолжению взаимодействия в знакомстве с историческими экспонатами и подчеркнули актуальность сотрудничества двух стран в сфере культуры, образования и науки», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Иран
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