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    Казахстан и Иран будут оказывать взаимную правовую помощь по гражданским делам

    18 Июня 2020, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, соглашение направлено на: развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном; урегулирование оказания правовой помощи по гражданским делам; создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.

    «Актуальность заключения Соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана. Соглашение предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суд и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек», - сказал министр юстиции Марат Бекетаев в ходе пленарного заседания Сената.

    Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов; сбор и передача доказательств; вызов свидетеля и эксперта; признание и исполнение юридических актов и арбитражных решений; обмен правовой информацией и материалами.

    «В исполнении правовой помощи может быть отказано Сторонами Соглашения, если ее исполнение нанесет ущерб их суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства. Центральными органами по реализации Соглашения являются: для Казахстана – Верховный Суд и Министерство юстиции; для Ирана – Министерство юстиции», - отметил министр.

    По данным ведомства, на сегодня Республикой Казахстан всего заключено 16 таких соглашений с иностранными государствами.

    Принятие проекта Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

    Ранее взаимная правовая помощь с Ираном осуществлялась на паритетной основе. Данное соглашение позволит ускорить этот процесс, отметила вице-министр юстиции Наталья Пан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минкультуры Минюст Иран
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