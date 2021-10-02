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    Казахстан и Индонезия договорились увеличивать взаимный товарооборот

    2 Октября 2021, 21:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев провёл встречу с Послом Индонезии Рахматом Прамоно по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-индонезийского сотрудничества.

    Первый замминистра подчеркнул поступательное развитие политического диалога, торгово-экономических и гуманитарных контактов между двумя странами.

    Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Индонезией в текущем году и договорились приложить усилия для дальнейшего увеличения взаимного товарооборота.

    В завершение встречи Ш. Нурышев, вручив почётную грамоту от имени Заместителя-Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди, выразил благодарность Послу Индонезии Р. Прамоно за плодотворную работу и значимый вклад в развитие двусторонних отношений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Астана Индонезия Сотрудничество
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