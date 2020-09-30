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    Казахстан и Индия ведут переговоры о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

    30 Сентября 2020, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 сентября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялись двусторонние переговоры Министра энергетики РК Н. Ногаева с Председателем Комиссии атомной энергетики Республики Индии Шри Камлеш-Нилкантх Вясом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

    С казахстанской стороны в переговорах приняли участие представители Министерства энергетики РК и АО «НАК «Казатомпром», с индийской стороны во встрече приняли участие представители Департамента атомной энергетики Индии.

    В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества между республиками в области мирного использования атомной энергии. В частности, были обсуждены вопросы поставок казахстанского природного урана в Индию.

    Стороны отметили успешное завершение всех предыдущих контрактов заключенных в рамках двустороннего сотрудничества между странами.

    По итогам встречи, стороны договорились, что договоренности по новому контракту на поставку казахстанского урана будут достигнуты до конца текущего года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Индия
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