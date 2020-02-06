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    Казахстан и Индия укрепляют сотрудничество в оборонной промышленности

    6 Февраля 2020, 09:45

    ЛАКХНАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация оборонных предприятий во главе с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Талгатом Жанжуменовым принимает участие в 11-ой Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defense Expo-2020, которая проходит в городе Лакхнау, Индия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В рамках визита проведены встречи с государственным министром обороны Индии, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Индии и порядка 10 крупными оборонными предприятиями.

    Стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в военно-морской сфере. В частности, увеличение экспорта услуг казахстанской компании АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова, который уже сейчас проводит ремонт и сервис морского вооружения Вооруженных сил Индии. Также обсудили возможности ремонта и обслуживания бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также совместное производство средств защиты. Большое внимание на переговорах было уделено привлечению индийских инвестиций в оборонную промышленность Казахстана.

    Кроме того, государственному министру обороны Индии вручено пригласительное письмо министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова о посещении Международной выставки вооружения и военно-технического имущества КАДЕКС-2020, которая пройдет в городе Нур-Султане 28-31 мая 2020 года.

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