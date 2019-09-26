Казахстан и Индия продолжат укреплять взаимовыгодное сотрудничество

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-индийского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Министры согласились в необходимости дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и активизации работы Казахстанско-индийской межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится в декабре с.г. в Дели.

В ходе беседы М.Тлеуберди выразил признательность индийской стороне за содействие в развертывании казахстанского миротворческого контингента во временных силах ООН в Ливане.