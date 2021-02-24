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    Казахстан и Германия намерены совместно развивать «зеленую экономику»

    24 Февраля 2021, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и руководители германских компаний провели онлайн встречу, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития «зеленой экономики», декарбонизации, переработки сырья и водородной экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Во встрече приняли участие руководители и представители более 80 ведущих германских компаний, среди которых — Siemens Energy, Linde, Deutsche Bahn, REMONDIS, Deutsche Bank, Bayer, SAP, Goldbeck Solar и другие.

    Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс подчеркнул важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

    В ходе онлайн встречи руководители ведущих германских компаний уделили особое внимание перспективам развития «зеленой экономики» в целом, потенциалу двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

    В завершение встречи состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Германия
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