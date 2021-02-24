Казахстан и Германия намерены совместно развивать «зеленую экономику»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и руководители германских компаний провели онлайн встречу, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития «зеленой экономики», декарбонизации, переработки сырья и водородной экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Во встрече приняли участие руководители и представители более 80 ведущих германских компаний, среди которых — Siemens Energy, Linde, Deutsche Bahn, REMONDIS, Deutsche Bank, Bayer, SAP, Goldbeck Solar и другие.

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс подчеркнул важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

В ходе онлайн встречи руководители ведущих германских компаний уделили особое внимание перспективам развития «зеленой экономики» в целом, потенциалу двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

В завершение встречи состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ».