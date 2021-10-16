Казахстан и Германия будут координировать действия в борьбе с преступностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Германия заключили Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими опасными видами преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Министерстве иностранных дел Германии состоялась церемония подписания межправительственного Соглашения между Казахстаном и Германией о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений.

«Документ, предусматривающий развитие сотрудничества в сфере профилактики и борьбы с организованной преступностью, незаконной миграцией, а также с терроризмом и другими опасными видами преступлений, был подписан Послом Казахстана Дауреном Кариповым и Статс-секретарем МИД Германии Мигелем Бергером», - говорится в сообщении.

В соответствии с Соглашением, правительства двух стран смогут обмениваться данными и координировать действия по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также принимать совместные эффективные меры по сокращению употребления преступными организациями подделанных и фальсифицированных документов для нелегального провоза людей через границу.