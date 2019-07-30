Казахстан и Франция расширяют партнерство в сфере развития железных дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Нур-Султан состоялось подписание меморандума между компаниями «Alstom» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, компании подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых технологий для железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Во время визита министр экономики и финансов Франции ознакомился с производственным цехами «Электровоз құрастыру зауыты», ему продемонстрировали локомотив №Z8A0008, который изготовлен в рамках договора с Азербайджанской железной дорогой. Всего согласно договору, для Азербайджанской железной дороги будет изготовлено 50 локомотивов.

«Данный завод («Электровоз құрастыру зауыты» - Казинформ) является наиболее видимым доказательством экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией. Партнерство в сфере развития железных дорог является важным стратегическим направлением для нашей страны. Для меня большая честь присутствовать на торжественной церемонии отправки локомотива, предназначенного на экспорт в Азербайджан. Мы намереваемся продолжать наши партнерские отношения в железнодорожной сфере. С одной стороны в области производства пассажирских и грузовых локомотивов, и также в сфере сигнализации. Есть проекты в сфере сигнализации, которые имеют большое значение для нас. Мы хотели бы, чтобы компания Alstom могла оснастить железнодорожные вокзалы Казахстана сигнализацией», - прокомментировал журналистам Брюно Ле Мэр в рамках подписания меморандума.

Меморандум касается развития цифровых технологий в области систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) для перспективного внедрения адаптированных технических решений при модернизации систем СЦБ на приоритетных железнодорожных станциях на базе планируемого к созданию в Республике Казахстан «Центра цифровых компетенций СЦБ».

«Меморандум, который был подписан между «Alstom» и «КТЖ», преследует основную цель – сотрудничество в области цифровизации и автоматизации процессов на железнодорожном транспорте. Первый шаг – это автоматизация или сигнализация крупных станций со ста и более стрелками. В дальнейшем мы будем сотрудничать по цифровизации на железнодорожном транспорте. Как вы знаете, несколько проектов нашей компании вошли в госпрограмму «Цифровой Казахстан», - пояснил управляющий директор – главный инженер АО «НК КТЖ» Батыр Котырев.

«На сегодня нашим устройствам, которые находятся в эксплуатации, насчитываются более 35-40 лет. Они соответствуют требованиям безопасности движения. Но всё в мире развивается, и они морально устаревают. Поэтому сегодня в мире уже есть современные системы. 2,5 тысячи километров новых железных дорог мы построили за последние несколько лет, и там уже применены аналогичные современные, отвечающие всем требованиям цифровой железной дороги системы. Сейчас мы рассматриваем в коллаборации с компанией «Alstom» возможность применения их систем сигнализации», - добавил он.

Документ подписали первый заместитель председателя АО НК «КТЖ» Канат Альмагамбетов и старший вице-президент компании Alstom в регионе Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии Дидье Пфлегер.

Напомним, в Нур-Султан с рабочим визитом прибыл министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Ожидается, что сегодня он проведет переговоры с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.