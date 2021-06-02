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    Казахстан и Франция провели межмидовские консультации

    2 Июня 2021, 21:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме видеоконференции состоялся 8-й раунд межмидовских консультаций между Казахстаном и Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Казахстанскую делегацию на них возглавил заместитель министра иностранных дел Ерлан Алимбаев, французскую – директор Департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Фредерик Мондолони.

    В рамках состоявшихся переговоров стороны констатировали взаимный интерес к укреплению политического диалога на высшем и высоком уровнях. При этом была подтверждена обоюдная приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в духе стратегического партнёрства.

    Казахстанские и французские дипломаты провели «сверку часов» по всему спектру двусторонней повестки дня, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военной и оборонной, а также культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Помимо этого, участники обсудили пути активизации межпарламентского диалога и расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

    По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность курсу на продолжение доверительного политического диалога и традиционно активного экономического сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Франция
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