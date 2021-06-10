Казахстан и Франция: новый этап стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана во Франции Жан Галиев провел встречи с представителями внешнеполитического ведомства, министерства экономики и финансов, Президентом торгово-промышленной палаты Франции Пьером Гоге, а также руководством казахстанско-французского Делового совета и объединением ведущих предприятий (MEDEF), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Участникам встреч были вручены благодарственные письма за вклад в укрепление двустороннего стратегического партнерства, а также сборники произведений Абая, переведенные на язык Вольтера.

По словам специального представителя Министра Европы и иностранных дел Франции по экономической дипломатии в Центральной Азии Паскаля Лоро, последние три месяца были весьма насыщенны событиями политической и экономической повестки. В свою очередь, сопредседатель Делового совета Ив-Луи Даррикаррер подчеркнул большую работу, проведенную казахстанскими дипломатами в Париже.

За весенний период состоялись очередные заседания делового совета и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, телефонные переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран Мухтаром Тлеуберди и Жан-Ивом Лё Дрианом, визит в Нур-Султан французской делегации во главе с Министром-делегатом по внешней торговле и экономической привлекательности Франком Риестером, подписаны Дорожная карта экономического сотрудничества до 2030 года и ряд других документов, расширяющих двустороннее партнёрство.

Динамика двусторонних контактов также была поддержана проведением в июне очередного раунда межмидовских консультаций, в ходе которых заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев и директор департамента Континентальной Европы МЕИД ФР Фредерик Мондолони «сверили часы» по ряду актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Данную эстафету подхватили парламентарии двух стран, которые провели переговоры по видеоконференции.

В целом, наметилась серьезная повестка для проведения встречи и переговоров на высшем уровне.