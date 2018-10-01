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Казахстан и Финляндия намерены реализовать совместные инновационные проекты
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С казахстанской стороны документ подписал председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев. С финской стороны - председатель правления Финской Федерации отраслевых технологий, председатель совета директоров компании Nokia Ристо Сииласмаа.
«Соглашение даст импульс развитию бизнес-проектов между нашими странами и откроет для казахстанского бизнеса возможность из «одного окна» контактировать с финским бизнесом. Важно то, что финские инновации были бы полезны для нас в проектах импортозамещения, нефтегазового, горнорудного, транспортного машиностроения, приборостроения, сельского хозяйства. Продукция, производимая на финских предприятиях, в основном ориентирована на экспорт», - сказал Мейрам Пшембаев.
Отметим, что меморандум направлен на установление нового долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса. Также документ создаст условия для открытия инновационных совместных предприятий, в том числе в машиностроительной отрасли.
Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.
Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.
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