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Казахстан и Финляндия намерены реализовать совместные инновационные проекты

16 Октября 2018 19:11 198
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Казахстан и Финляндия намерены реализовать совместные инновационные проекты

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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С казахстанской стороны документ подписал  председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев. С финской стороны -  председатель правления Финской Федерации отраслевых технологий, председатель совета директоров компании Nokia Ристо Сииласмаа.

«Соглашение даст импульс развитию бизнес-проектов между нашими странами и откроет для казахстанского бизнеса возможность из «одного окна» контактировать с финским бизнесом. Важно то, что финские инновации были бы полезны для нас в проектах импортозамещения, нефтегазового, горнорудного, транспортного машиностроения, приборостроения, сельского хозяйства. Продукция, производимая на финских предприятиях, в основном ориентирована на экспорт», - сказал Мейрам Пшембаев.

Отметим, что меморандум направлен  на установление нового долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества  бизнеса. Также документ создаст условия для открытия инновационных совместных предприятий, в том числе в машиностроительной отрасли.

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Инвестпроекты, Президент Казахстана,
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Перевод:

Серик Сабеков

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