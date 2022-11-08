Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан и Евросоюз подписали документ о стратегическом партнерстве

    8 Ноября 2022, 08:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, производства батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Документ подписали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

    В своем выступлении Премьер-Министр отметил важность нового меморандума.


    «Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал», — сказал Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что Европейский Союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны.

    «Вместе с тем сегодня мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли», — подчеркнул Премьер-Министр.

    Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.


    «По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и «зеленого» водорода», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями «зеленого» и цифрового преобразования во всем мире.


    «Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества», — подчеркнула Президент Европейской комиссии, добавив, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Евросоюз Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Сдерживание цен на молочные продукты: 65 молочно-товарных ферм построят в РК
    16 казахстанских университетов вошли в рейтинг QS
    Казахстан стремится внести вклад в развитие высшего образования в Азии – Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров