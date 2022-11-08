Казахстан и Евросоюз подписали документ о стратегическом партнерстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, производства батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Документ подписали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

В своем выступлении Премьер-Министр отметил важность нового меморандума.





«Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал», — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что Европейский Союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны.

«Вместе с тем сегодня мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли», — подчеркнул Премьер-Министр.

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.





«По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и «зеленого» водорода», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями «зеленого» и цифрового преобразования во всем мире.





«Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества», — подчеркнула Президент Европейской комиссии, добавив, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

Фото: primeminister.kz



