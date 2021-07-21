Казахстан и Евросоюз переходят на новый уровень сотрудничества в сфере защиты прав человека

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Состоялся четырехдневный визит Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой и исполнительного директора Общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой в Люксембург и Брюссель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Бельгии.

В Люксембурге прошли переговоры с президентом Консультативной комиссии правам человека Гильбертом Прено и председателем Центра по вопросам равного обращения Патриком Хьюрстом.

По итогам консультаций достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере защиты прав детей и женщин, борьбы с бытовым насилием, заботы о людях с ограниченными возможностями, развития экономических свобод и равных возможностей.

В Брюсселе состоялись переговоры в Европейском Парламенте с руководством и членами Подкомитета по правам человека во главе с Марией Ареной, а также с представителями Комитета по иностранным делам, Делегации по связям со странами Центральной Азии и Группы дружбы РК-ЕС.

В рамках встреч были обсуждены вопросы продвижения и защиты прав человека.

Казахстанская делегация проинформировала депутатов Европарламента об основных политических реформах, инициированных Президентом РК К. Токаевым и деятельности Национального совета общественного доверия.

Э.Азимова отметила важность конструктивного диалога гражданского общества с Правительством и Парламентом РК в вопросах защиты прав человека. Состоялся обмен мнениями и рекомендациями о вопросам соблюдения свободы объединения и выражения мнения, законности и справедливости уголовного преследования и судебного разбирательства, включая индивидуальные случаи, а также необходимости эффективного совершенствования законодательства и практики в области прав человека и деятельности правоохранительных органов и судов. На этом фоне стороны подчеркнули важность продолжения доверительного диалога между парламентариями РК и ЕС, в том числе по линии Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз» и различных международных межпарламентских форумов и объединений.

Во время встречи с новым Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала выразила заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества с Национальным центром по правам человека в РК, в том числе по линии Гражданского форума «Центральная Азия - Европейский Союз».

Вопросы взаимодействия с ЕС в рамках Подкомитета по вопросам правосудия, свободы и безопасности и Диалога по правам человека «Республика Казахстан - Европейский Союз» были обсуждены с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, Восточному Партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люком Девинем.

В заключительный день визита казахстанская сторона приняла участие в онлайн-дискуссии с участием журналистов ведущих европейских средств массовой информации в рамках круглого стола медиаагентства «EURACTIV» на тему «Права человека в Казахстане: Дорога вперед», а также в онлайн-круглом столе, организованном депутатами Европарламента с участием правозащитников Казахстана, Центральной Азии и Монголии.



