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    Казахстан и Евросоюз намерены продолжать сотрудничество в сфере энергетики

    29 Марта 2021, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев провел встречу с главой представительства ЕС в РК, Свен-Олов Карлссоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы совместного взаимодействия в сфере энергетики, в том числе в рамках процесса модернизации договора энергетической хартии, а также механизмов мониторинга выбросов метана при производстве и транспортировке углеводородного сырья.

    Кроме того, Свен-Олов Карлссон пригласил министра энергетики принять участие в работе предстоящей Совместной конференции «Республика Казахстан – Европейский Союз» по вопросам климата.

    По итогам визита стороны договорились продолжить работу по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики.

    В Казахстане ряд крупнейших европейских компаний Eni, Shell, Total задействованы в таких масштабных нефтегазовых проектах, как Северо-Каспийский проект, Карачаганак и Дунга.

    Порядка 80% ежегодного экспорта казахстанской нефти приходится на страны ЕС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Энергетика Евросоюз
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