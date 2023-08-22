Казахстан и Европейский Союз укрепляют сотрудничество в двустороннем и региональном форматах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Встреча Заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с делегацией Европейского парламента (ЕП) во главе с председателем Комитета по иностранным делам (AFET) Дэвидом Макаллистером стала новым шагом в укреплении партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом на двусторонней основе и в региональном аспекте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В мероприятии, состоявшемся в здании МИД РК, приняли также участие Заместитель председателя Комитета AFET Желяна Зовко (Хорватия), евродепутаты Георге-Влад Нистор (Румыния), Клемен Грошель (Словения), Карстен Люке (Германия), Юозас Олекас (Литва), Манолис Кефалояннис (Греция) и политические советники ряда ведущих партийных групп Европарламента.

Собеседники обсудили приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в политической и торгово-экономической сферах в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, взаимодействие в секторах энергетики, транспорта и логистики, включая развитие Среднего коридора. Были также обсуждены такие новые перспективные ниши взаимодействия как критические сырьевые материалы и «зеленый» водород.

Заместитель министра отдельно отметил важность скорейшего начала официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан нашей страны, что поспособствует сближению Казахстана с Европейским Союзом.

Стороны также с удовлетворением отметили позитивную динамику развития межпарламентских отношений. «Европарламент способен сыграть более значимую роль в развитии широкого спектра взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом, а также поддержать наши усилия по развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии», – отметил Р. Василенко.

Со своей стороны, Д. Макаллистер дал высокую оценку актуальному состоянию политического диалога между РК и ЕС, а также приветствовал регулярное и интенсивное взаимодействие между сторонами по приоритетным направлениям двустороннего и регионального сотрудничества. «Казахстан играет роль надежного и стабильного партнера Евросоюза в регионе, открывающего ворота в более широкую Азию. Центральная Азия важна для Европы. А Европа имеет значение для Центральной Азии», – заявил европейский политик.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию в Афганистане.