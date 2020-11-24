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    Казахстан и Европейский союз рассмотрели новые возможности таможенного сотрудничества

    24 Ноября 2020, 09:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 23 ноября 2020 года состоялось 4-ое виртуальное заседание Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Европейским союзом – органа, учрежденного в соответствии с Соглашением между РК и ЕС о расширенном партнерстве и сотрудничестве от 2015 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейский союз – ключевой торговый и инвестиционный партнер Республики Казахстан. На его долю ежегодно приходится от 30 до 50% казахстанского внешнеторгового оборота и привлеченного иностранного капитала в экономику нашей страны.

    Так, за пять месяцев 2020 года двусторонний товарооборот составил 11,6 млрд долларов, то есть 33,2% от общего товарооборота РК. Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана являются Италия, Нидерланды, Франция и Греция.

    В рамках заседания рассмотрены такие важные вопросы, как упрощение процедур торговли, продвижение свободы транзита, внедрение международных таможенных и торговых стандартов, правоохранительная деятельность, в том числе связанная с борьбой с наркотрафиком и контрабандой табачных изделий.

    Стороны также обсудили новые возможности таможенного сотрудничества в

    контексте принятой в прошлом году Стратегии ЕС по Центральной Азии по обеспечению взаимосвязанности («connectivity») между Европой и Азией.

    Эффективное использование потенциала стратегии будет способствовать повышению экономического благосостояния граждан, созданию рабочих мест и обеспечению безопасности цепи поставок между Европой и Азией.

    За четырехлетний период подкомитет зарекомендовал себя эффективной межгосударственной площадкой, стал важным институтом взаимодействия таможенных служб и других государственных органов Казахстана и ЕС. Сторонами достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках подкомитета.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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