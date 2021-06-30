Казахстан и ЕС: новые горизонты академического сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 30 июня, открылся первый казахстанско-европейский форум в сфере образования, запущенный Министерством образования и науки РК, Представительством ЕС в Казахстане и «Центром международных программ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии высокого уровня, которое состоялось на площадке «Центра международных программ», приняли участие министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, глава Представительства Евросоюза в нашей стране Свен-Олов Карлссон, послы государств ЕС, представители казахстанских и европейских университетов, эксперты и журналисты.

На форуме обсуждались глобальные тренды в развитии высшего образования в условиях новых вызовов, вопросы расширения интернационализации, участники предложили направления дальнейшего развития академического сотрудничества между университетами Казахстана и Европы.

«Если говорить о программе «Болашак», то количество студентов, которые обучаются в европейских университетах, снижается. Это нас несколько тревожит», - сказал в ходе своего выступления Асхат Аймагамбетов.

Как оказалось, эта тенденция давно в фокусе внимания дипломатов из ЕС, аккредитованных в Казахстане, с которыми глава отечественного ведомства обсуждал тему расширения списка европейских вузов, рекомендованных для обучения по программе «Болашак».

В минувшем учебном году только 15% казахстанских студентов, получивших возможность обучаться по стипендии «Болашак», выбрали университеты в государствах Евросоюза. Всего за 27 лет существования международной программы подготовлено более 11 тысяч специалистов, из которых чуть больше тысячи получили образование в странах ЕС.

«В этом году мы расширили список практически в два раза, увеличив его до 51 вуза из 14 стран», - проинформировал он участников.

Между тем, Министерство образования и науки РК рассчитывает на встречные шаги со стороны европейских партнеров.

«Казахстан заключил межправительственные соглашения по студенческому обмену с тремя странами из ЕС: Венгрия, Польша и Словакия. Мы будем приветствовать, если у нас будут такие же межправительственные договоры с другими европейскими государствами», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Глава отечественного ведомства также предложил европейским дипломатам, присутствовавшим на мероприятии, содействовать расширению количества государств ЕС, вовлеченных в межгосударственные стипендиальные программы.

«У нас с Францией есть хорошая программа «Абай-Верн», но почему бы не появиться программе «Абай-Гёте» или «Абай-Шекспир», – задался вопросом он. – «Я приглашаю коллег реализовать похожие программы».

В рамках программы «Абай-Верн», которая предусматривает гранты для магистрантов и докторантов, наши студенты имеют возможность обучаться во Франции. Казахстанская сторона оплачивает стипендию на проживание, тогда как обучение покрывается за счет французских партнеров.

Глава Представительства Евросоюза Свен-Олов Карлссон приветствовал внимание казахстанской стороны к нынешнему статус-кво присутствия учебных заведений ЕС в зарубежных образовательных программах Казахстана.

Европейский дипломат в своем выступлении не мог ни обратить внимания на европейскую программу обмена студентами и преподавателями «Эразмус». В 2010 году ЕС расширил ее действие на страны-партнеры, в том числе на Центральную Азию.

«За последние четыре года казахстанские университеты из 14 регионов приняли участие в 40 программах укрепления потенциала высшего образования, а казахстанские студенты воспользовались 124 стипендиями», - рассказал он.

Свен-Олов Карлссон проинформировал участников о работе ЕС над новой образовательной программой «Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии», которая сфокусируется на мерах по поддержке инклюзивного и соответствующего рынку труда образования.

Отметим, стипендия «Болашак» присуждается для обучения в ведущих университетах мира согласно списку рекомендованных вузов, который в этом году включает 207 ведущих университетов в 27 государствах. Что касается межгосударственных соглашений по студенческому обмену, то наше государство подписало такие документы с 10 странами.



