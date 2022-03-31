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    Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество

    31 Марта 2022, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширение сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства стали основными темами переговоров с высокопоставленными европейскими представителями в рамках состоявшегося в начале текущей недели визита первого заместителя Администрации Президента Тимура Сулейменова и заместителя Администрации Президента – Специального представителя Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе визита состоялись официальные встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом, Еврокомиссаром по транспорту Адиной Вален, Еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, а также руководством генеральных директоратов по энергетике и финансовой стабильности «FISMA». Кроме того, были проведены переговоры с руководством Европейского совета и Европейской службы внешних действий.

    Стороны сошлись во мнении, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель в ноябре 2021 года придал мощный импульс активизации казахстанско-европейского сотрудничества по всему спектру вопросов двухстороннего и многостороннего взаимодействия. В этом контексте, было передано личное послание Главы государства, адресованное Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю по случаю его переизбрания на второй срок в качестве главы Евросовета.

    Принимая во внимание текущую международную ситуацию, особое внимание было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана. Европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе.

    Значительный интерес в ходе встреч с европейскими чиновниками вызвали озвученные Касым-Жомартом Токаевым политические и экономические реформы. В этой связи, собеседники были подробно ознакомлены с основными тезисами недавнего Послания Президента народу Казахстана. Европейская сторона позитивно оценила инициативы Главы государства и выразила готовность оказать поддержку в их реализации через различные инструменты ЕС в сфере устойчивого развития и верховенства права. Было также отмечено, что практическая реализация, заявленных политических реформ в Послании будет способствовать дальнейшей политической модернизации страны и укреплению сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Акорда Евросоюз Европа Сотрудничество Политика Международная деятельность РК
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