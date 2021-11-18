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    Казахстан и ЕС: борьба с COVID-19 не должна препятствовать торговле

    18 Ноября 2021, 08:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего визита в Бельгию министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел встречу с главой комитета по международной торговле Европарламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ответные меры Всемирной торговой организации на пандемию и приоритеты казахстанского председательства на Двенадцатой Министерской конференции ВТО (МК-12) обсуждались на встрече с председателем комитета по международной торговле Европейского Парламента (ЕП) Берндом Ланге.

    Евродепутат отметил положительную траекторию отношений Евросоюза и Казахстана.

    «В первую очередь, хотел бы отметить хорошие политические отношения между Евросоюзом с Республикой Казахстан. У нас заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое позволяет продуктивно развивать торговые отношения между нашими странами.

    Казахстан играет значимую роль в Центральной Азии, в регионе важном для Евросоюза.

    Кроме того, Казахстан, как страна-председатель министерской конференции ВТО сейчас играет важную роль в ее подготовке. Я надеюсь, что совместно с Казахстаном нам удастся достичь значимых результатов. Поскольку я также буду присутствовать на министерской конференции в Женеве», - отметил Б. Ланге.

    Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) проведут очередную, 12-ю министерскую конференцию в Женеве с 30 ноября по 3 декабря 2021 года. Об этом сообщила Женевская штаб-квартира ВТО.

    «В Женеве нам предстоит поговорить о снижении субсидий в сфере добычи ископаемого топлива, транспарентности вложений в агросектор. Востребован новый договор о торговле и взаимопомощи, чтобы повысить темпы вакцинации по всему миру, также важно обсудить модернизацию ВТО по механизму урегулирования споров в контексте Парижского климатического соглашения» - отметил евродепутат.

    Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли из всех 164 стран и территорий – членов ВТО, является высшим органом управления организацией и обычно собирается раз в два года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    ВТО Евросоюз Сотрудничество Минторговли
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