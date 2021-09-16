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    Казахстан и Египет намерены развивать сотрудничество по курируемым сферам МИОР РК

    16 Сентября 2021, 19:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой с делегацией Арабской Республики Египет во главе с директором национального медиа совета Египта Хусейн Камаль Абделькадер Зейном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе беседы министр вкратце ознакомила участников встречи с деятельностью Министерства, в частности рассказала о принимаемых мерах в сфере информации и СМИ, по обеспечению прав и защиты представителей СМИ, поддержке СМИ в условиях пандемии.

    Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности, министр выразила заинтересованность в обмене контентом в сфере телерадиовещания.

    В свою очередь, египетская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленные на развитие культурно-гуманитарных связей двух стран, в частности по созданию телевизионных проектов по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

    Стороны выразили намерения об укреплении и дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Египет МИОР
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