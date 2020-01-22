Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Казахстан и Бразилия будут выдавать друг другу преступников

    22 Января 2020, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации договора между Казахстаном и Бразилией о выдаче лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, договор подписан 20 июня 2018 года в Нур-Султане. Документ регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. Согласно документу - если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то бразильская сторона берет на себя обязательства передать это лицо казахстанской стороне и наоборот, если преступник из Бразилии скрывается в Казахстане, Казахстан также обязуется экстрадировать лицо в Бразилию. В проекте закона предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа.

    По данным Генпрокуратуры, на сегодня скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Бразилии не установлено.

    «Лиц, разыскиваемых бразильскими властями, также нет. Основной целью договора является предупреждение. В случае установления таких лиц его заключение в будущем будет иметь хорошую правовую основу», - пояснил Марат Ахметжанов.

    Было также отмечено, что на сегодня Казахстан заключил такие договоры с 21 страной.

    «В будущем планируем подписать такие соглашения с Аргентиной, Перу, Доминиканской Республикой, Кипром, Малайзией и Грецией», - добавил замгенпрокурора.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Погибшего тракториста не будут включать в список жертв пожара в области Абай
    Работу по соблюдению конституционных прав казахстанцев подверг критике депутат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков