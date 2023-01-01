Казахстан и Ближний Восток: итоги 2022 года

АММАН.КАЗИНФОРМ - В этом году мы могли наблюдать растущую внешнеполитическую активность Казахстана в таком значимом регионе, как Ближний Восток, которая сопровождалась заключением соглашений, а также визитами и встречами на самом высоком уровне. В подготовленном корреспондентом МИА «Казинформ» обзоре мы остановимся на главных достижениях Казахстана на ближневосточном направлении в уходящем году.

В 2022 году отношения с большинством стран ближневосточного региона достигли важной вехи – 30-летия со дня установления дипломатических отношений. Высшие должностные лица как нашей страны, так и государств региона обменивались взаимными поздравлениями и выражали готовность продолжать строить и поддерживать установившиеся отношения.

О дружественных отношениях со странами региона можно судить по поддержке в непростое время. Во время январских событий руководители и высшие должностные лица государств Ближнего Востока выразили сочувствие и поддержку властям и народу Казахстана.

Наиболее крупными событиями стали визиты и встречи на самом высоком уровне Президента Казахстана с лидерами Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Катар

Этот год между Катаром и Казахстаном выдался богатым на встречи и контакты на самом высоком уровне. Во время январских событий эмир Катара шейх Тамим бин Хамдан аль-Тани позвонил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и выразил уверенность в способности властей братского Казахстана преодолеть кризис и вернуться к нормальной жизни. После этого лидеры государств провели короткую встречу на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине, а в апреле обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Фото:akorda.kz

В июне казахстанский лидер по личному приглашению эмира Катара принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума, который носил название «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», и был посвящен выходу стран из экономического кризиса. Там же Глава государства в рамках специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev» под модераторством Bloomberg Television ответил на вопросы журналистов и экспертов о сегодняшнем Казахстане.

Фото:akorda.kz

Накануне саммита СВМДА шейх Тамим посетил Астану с государственным визитом. Касым-Жомарт Токаев назвал Катар самым важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Астана готова приложить все усилия для дальнейшего развития отношений. Лидеры государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Следует отметить, что во время всех встреч казахстанская сторона ратовала за активизацию взаимодействия между правительствами и деловыми кругами обеих стран. Эту идею поддержал и катарский эмир.

Фото:akorda.kz

По итогам стороны подписали 12 документов. В их числе два важных соглашения в сфере взаимной торговли – о торгово-экономическом сотрудничестве и стандартизации и метрологии. Последний документ позволит признавать казахстанские товары на рынках Катара. Также достигнуты договоренности о смягчении визовых требований и взаимной защите инвестиций.

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В ходе встречи Президент наградил Эмира Катара высшей государственной наградой – орденом «Алтын кыран» за мудрость руководства страной и весомый вклад в поддержание безопасности и стабильности в мире.

Фото:akorda.kz

В марте катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways увеличил количество рейсов в Казахстан сначала до трех, а позже - до четырех рейсов в неделю по направлению Доха-Алматы. Это, в свою очередь, заинтересовало катарский бизнес. Так, уже в августе Алматы принял первую организованную группу - 47 бизнес-туристов из Катара.

В том же месяце Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и Катарский финансовый центр договорились об укреплении связей в экономическом и финансовом секторах. Соглашение было подписано во время визита в Катар казахстанской делегации во главе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. По итогам визита был достигнут ряд договоренностей в банковско-финансовой, инвестиционной и образовательной сферах.

К примеру, был заключен меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange («AIX», «Биржа») и Катарской фондовой биржей (QSE). В соответствии с соглашением, обе стороны будут содействовать обмену информацией и сведениями о рыночных операциях в рамках соответствующих правовых регламентов, совместных исследований и образовательных инициатив.

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Соглашение закладывает прочную основу для сотрудничества между странами с развивающейся экономикой, в частности, на рынках капитала. С помощью QSE, одного из лидеров по выпуску исламских облигаций «сукук» в мире, AIX стремится расширить свое участие в развитии и продвижении исламских финансов путем обмена информацией и соответствующим опытом.

В сфере туризма подписаны соглашения о сотрудничестве между казахстанским туроператором SkyWay и катарскими компаниями Mosafer Travel & Tourism и Maps & Vogs Holiday. Они состоялись рамках выставки Hospitality Qatar, на которой национальная компания Kazakh Tourism организовала роуд-шоу на тему «Туристские возможности Казахстана».

Сегодня наблюдается наращивание экспорта казахстанского продовольствия в Катар. Отечественные предприниматели уже успешно экспортируют колбасные изделия и мясо баранины в Катар. В скором времени ожидаются экспортные поставки мяса, меда и кондитерских изделий от новых казахстанских компаний.

Мухтар Тлеуберди также принял участие в XX Дохийском международном форуме, а министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках рабочего визита посетил международную выставку сельскохозяйственных, ветеринарных и экологических технологий «AgriteQ» and «EnviroteQ», где встретился с членами катарского правительства, презентовав возможности казахстанского агропрома.

Фото:gov.kz

Саудовская Аравия

В июле Глава государства с официальным визитом прибыл в Джидду по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда. По результатам визита подписано 13 документов, был проведен Казахстанско-саудовский инвестиционный форум, состоялись двусторонние встречи Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, председателями Организации Исламского сотрудничества, Исламского банка развития и рядом крупных компаний.

Фото:akorda.kz

Мухаммед бин Салман высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Примечательно, что во время визита Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в Мекке и был удостоен чести войти внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях.