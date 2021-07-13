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    Казахстан и Беларусь сравнят цены на строительство на госуровне

    13 Июля 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страны планируют разработать межгосударственный стандарт сравнения стоимости строительных объектов. Также будут определены 100 ценообразующих строительных материалов, которые будут постоянно отслеживаться и сравниваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Общий анализ цен понадобится для участия Казахстана и Беларуси в совместных строительных проектах.

    Соответствующая договоренность была достигнута в ходе видеоконференции с участием Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве (РНТЦ, Беларусь) и Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»).

    Обе организации курируют вопросы ценообразования и информационного моделирования на государственном уровне.

    Эксперты договорились провести сравнительный анализ казахстанских и белорусских типовых проектов, технологических карт и изучить подходы к формированию системы ценообразования и внедрения информационного моделирования.

    «В Беларуси, также, как и в Казахстане, имеется государственный фонд данных типовых проектов. Актуализация проектов в Казахстане проводится каждые 3 года, а в Беларуси каждые 5 лет. Сравнив типовые проекты наших стран, мы могли бы расширить фонды данных типовых проектов наших государств», - считает Геннадий Пурс, директор РНТЦ.

    В свою очередь, Александр Шахнович, управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА» предложил для сравнительного анализа использовать максимально похожие типовые проекты школ и сравнить технико-экономические показатели.

    В ходе конференции были также обсуждены вопросы применения Еврокодов, стороны также обменялись опытом в области применения информационного моделирования в строительстве.

    Александр Шахнович рассказал, что в Казахстане уже разработана нормативная база по внедрению информационного моделирования, активно ведется работа по оцифровке нормативов и автоматизация проверки информационных моделей, также в Республике планируется разработка пилотных проектов с использованием информационного моделирования на всех этапах строительства в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

    В свою очередь, Геннадий Пурс отметил, что в белорусские специалисты создают информационные модели уже для построенных зданий, которые позже используются в сфере ЖКХ.

    По итогам мероприятия, казахстанские и белорусские специалисты договорились провести также ряд совещаний по вопросам практического применения Еврокодов, сметного нормирования и предоставить предложения по 100 ценообразующим строительным материалам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Строительство Экономика Беларусь
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