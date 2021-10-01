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    Казахстан и Беларусь сняли совместный фильм об Ади Шарипове

    1 Октября 2021, 22:35

    НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Беларусь сняли совместный фильм, посвященный участнику ВОВ, ученому, писателю и общественному деятелю Ади Шарипову. Об этом сообщил посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в столице В Нур-Султане стартовали Дни культуры Республики Беларусь в Республике Казахстан, в рамках которых состоялась официальная церемония открытия Дня белорусского кино.

    «Очень отрадно, что и Беларусь, и Казахстан сегодня уделяет огромное внимание теме Великой Отечественной войны. Много желающих «переписать историю», поэтому через кино мы в очередной раз можем донести тему войны молодому поколению. Летом был совместный проект «Казахфильма» и «Беларусьфильма». Фильм называется «Лето 1945 года». Надеюсь, что скоро будет премьера этого фильма. Картину снимала студия «Казахфильм». Фильм повествует о подпольном партизанском движении и посвящен конкретному человеку - Ади Шарипову, который создал партизанский отряд, воевал и в дальнейшем, после войны, вел государственную деятельность «, - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин на мероприятии, прошедшем в Нур-Султане.

    О том, что для Казахстана и Беларуси есть возможность снимать совместные фильмы в рамках законодательства, рассказал и вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

    «Законодательством РК в сфере кинематографии предусмотрена государственная и финансовая поддержка для фильмов совместного производства или ко-продукции, которая финансируется в пределах предусмотренных соглашений. Таким образом, белорусские кинокомпании и кинематографисты могут принять участие в производстве совместных фильмов», - уточнил вице-министр культуры и спорта.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура История Казахстана Беларусь Кинематограф
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