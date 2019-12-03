Казахстан и Беларусь расширят воздушное сообщение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан расширит воздушное сообщение с Республикой Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«2 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Беларуси. В рамках режима «открытого неба», внедрённого по поручению Главы государства, было увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», - говорится в распространенном сообщении.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.