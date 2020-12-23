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    Казахстан и Беларусь провели межмидовские консультации

    23 Декабря 2020, 16:29

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом сотрудничества между МИД Республики Казахстан и МИД Республики Беларусь на 2020-2021 годы состоялись консультации между руководителями департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования (ДВАП) и Главного информационно-аналитического управления двух ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили актуальные проблемы международных отношений в свете пандемии коронавируса, а также новых геополитических и геоэкономических реалий. Состоялся обмен мнениями по проблемам и перспективам развития интеграционных объединений с участием Казахстана и Беларусь в рамках ЕАЭС, СНГ и других международных организаций. Вместе с этим были отмечены актуальные приоритеты во внешней политике двух государств. Стороны подчеркнули важность интеграционного сопряжения евразийских макрорегионов, в том числе геополитическую концепцию Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Трех диалогов – 3 Д».

    Участники консультаций отметили актуальность обсуждаемых вопросов повестки и полезность проведения таких встреч. Обсудили возможности расширения сотрудничества между казахстанскими и белорусскими аналитическими институтами в сфере внешней политики.

    Согласно плану сотрудничества между двумя внешнеполитическими ведомствами стороны условились рассмотреть возможность проведения межмидовских консультаций по вопросам внешнеполитического анализа в следующем году г. Нур-Султане с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

    22 декабря 2020 г. в Исполнительном комитете СНГ казахстанская делегация МИД во главе с Директором ДВАП Ерланом Шамишевым приняла участие в консультациях внешнеполитических ведомств стран-участниц СНГ на тему: «О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств – участников СНГ».

    В ходе указанных консультаций состоялся обмен мнениями по международной ситуации и её влиянии на процессы в странах Содружества. В соответствии с повесткой дня участники обсудили вопросы по дальнейшим приоритетным направлениям межмидовских консультаций в сфере внешнеполитического планирования.

    В заключение участники внесли свои предложения по интересующим темам к повестке дня следующих межмидовских консультаций стран-участниц СНГ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Беларусь
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