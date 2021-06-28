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    Казахстан и Беларусь подписали соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов

    28 Июня 2021, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев и первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурянов подписали соглашение между правительством РК и правительством РБ в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В силу условий, определенных Договором о Евразийском экономическом сотрудничестве от 29 мая 2014 года, поставки нефти и нефтепродуктов между государствами-членами ЕАЭС регулируются отдельными двусторонними соглашениями.

    В продолжение плодотворного взаимодействия между странами и продвижения по пути евразийской экономической интеграции, сегодня было подписано межправительственное Соглашение торгово-экономического сотрудничества в нефтяной сфере.

    Соглашением определены условия поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

    Сотрудничество сторон основывается на защите взаимных интересов.

    После подписания соглашения, стороны приступят к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь с учетом экономических интересов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Беларусь Нефть
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