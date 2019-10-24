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    Казахстан и Беларусь планируют подписать совместные проекты на 75 млн долларов США

    24 Октября 2019, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит казахстанско –белорусский бизнес-форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Форум был организован совместно с Внешней Торговой палатой Казахстана и торговой внешней палатой Республики Беларусь. Участие принимают более 200 человек. Ожидается подписание 15 документов на сумму порядка 75 млн долларов США», - отметил страновой менеджер АО «НК «Каzakh Invest» Бахытбек Кабжанов.

    Он также назвал перспективные направления сотрудничества между нашими странами.

    «Перспективами проектами на данному форуме - являются сельхозмашиностроение, АПК, легкая промышленность, пищевая промышленность, фармацевтика», - пояснил Бахытбек Кабжанов.

    Страновой менеджер АО «НК «Каzakh Invest» также добавил, что ведутся переговоры с большими крупными компаниями Беларуси, такими как Минский тракторный завод, холдинг Белаз, Минский завод медицинских препаратов.

    «На сегодня, хочу отметить, что отношения Казахстана и Беларуси развиваются по всем направлениям, имеют развивающую динамику. Отношения в сфере инвестиций вышли на высокий уровень. Думаю, что сегодняшнее мероприятие предаст импульс для развития торгово-экономического сотрудничества и даст новые возможности перспективы партнерства деловых кругов наших государств. Казахстан ждет инвестиции в сфере машиностроения, легкой промышленности, так как будут подписываться документы. Форум обсуждался уже давно, обговаривался с нашими бизнес-делегациями обеих стран и пришли к тому, что сегодня готовы подписать хорошие договора и соглашения», - подчеркнул Бахытбек Кабжанов.

    По его словам, Беларусь ждет от Казахстана перспективных проектов и такие уже имеются в сфере АПК, легкой промышленности.

    «Планируется в этом году строительство совместного производства Белаза -самосвала, тракторов. Из Беларуси приехали порядка 50 бизнесменов, а с казахстанской стороны порядка 130 бизнесменов подали заявки на участие», резюмировал Бахытбек Кабжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Беларусь
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