Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан и Бельгия намерены укреплять сотрудничество

    20 Мая 2021, 21:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась встреча назначенного посла Казахстана в Бельгии Маргулана Баймухана с директором департамента Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии Министерства иностранных дел Королевства Бельгия Люком Либаутом, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Отдельной темой беседы стало обсуждение проводимых в Казахстане политических реформ, инициированных Президентом Казахстана К. Токаевым в рамках концепции «слышащего государства». Л. Либаут дал позитивную оценку нововведениям, выдвинутым главой государства.

    В контексте экономической дипломатии собеседники обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности. Стороны также приветствовали предстоящий визит в Казахстан бельгийских предприятий, планируемый осенью 2021 года при поддержке бельгийских агентств по инвестициям AWEX и FIT.

    В рамках сотрудничества в области разработки вакцин дипломаты поделились опытом проводимой в Казахстане и Бельгии вакцинации населения. М. Баймухан передал бельгийскому коллеге информацию о казахстанской вакцине «QazVac».

    На многостороннем треке были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ЕС и ОБСЕ, а также итоги 18-го заседания Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», состоявшегося 10 мая 2021 г. в Брюсселе.

    По итогам встречи стороны договорились развивать казахстанско-бельгийские отношения на различных направлениях, а также наметили совместные планы по наращиванию взаимодействия между двумя странами.


    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Бельгия QazVaс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду