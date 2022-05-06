Казахстан и Бельгия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации против КВИ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан принято решение о признании действительными на территории Казахстана паспортов/сертификатов/справок вакцинации против COVID-19, выданных в Королевстве Бельгия, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В свою очередь Бельгия также признает казахстанские сертификаты о вакцинации против КВИ (вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).

Сейчас в Бельгии признаются вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения (Modernа, Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac), Bharat Biotech (Covaxin), Covishield, Covovax, Nuvaxovid (Novavax).

Отныне владельцы паспортов вакцинации Республики Казахстан и Королевства Бельгия, при соблюдении визового режима, могут свободно путешествовать в Бельгию и Казахстан без ограничительных мер (ПЦР-тест и карантин).

Это еще один существенный шаг навстречу снятия ограничительных мер для свободного передвижения между РК и ЕС, отметили в посольстве Казахстана в Бельгии.

Кроме того в РК признаются паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ, выданные в Аргентине, Белизе, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индонезии, Иране, Иордании, Испании, Канаде, Кыргызстане, Мальдивах, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Специальном административном районе Гонконг КНР, Таиланде, Турции, Узбекистане, Черногории, Чехии, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии и Японии.



