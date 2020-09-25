Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медицинского туризма

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Национальная курортная ассоциация Казахстана при содействии Посольства РК в Азербайджане подписала меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии с Институтом физиологии имени А. Караева Национальной академии наук Азербайджана и Физиологическим центром «Дуздаг» в Нахичеванской автономной республике для дальнейшего развития двусторонних связей в области здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Целью меморандумов являются развитие сотрудничества в области медицинского туризма, санаторно-курортного лечения, обмен опытом в области новых медико-биологических технологий и биомедицинских исследований, проведение совместных проектов и тренинговых программ в сфере оздоровления.

Кроме того, подписанные документы будут способствовать увеличению взаимного потока туристов между Казахстаном и Азербайджаном, направляющихся на лечебно-оздоровительные процедуры в санатории двух стран.