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    Казахстан и Азербайджан развивают потенциал Транскаспийского коридора

    16 Августа 2023, 10:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев в сопровождении делегации, состоящей из более чем 40 представителей казахстанских транспортно-логистических организаций, совершил рабочий визит в Баку для проведения двусторонних встреч с азербайджанскими партнерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав делегации вошли представители таких организаций как АО «НК «Актауский морской торговый порт», ТОО «Актауский морской северный терминал», АО «НК «Қазақстан темір жолы», ТОО «Порт Курык», Международная ассоциация «ТМТМ», ТОО «SEMURG INVEST», ТОО «PTC Holding», ТОО «Казцинк» и др.

    В рамках визита Министр Марат Карабаев и Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провели встречу с Министром Цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам грузоперевозок и налаживания логистики в рамках Срединного коридора.

    Стороны высоко оценили потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута и подтвердили взаимную заинтересованность в углублении партнерства на данном направлении. Будет продолжена работа по устранению узких мест ТМТМ.

    Также казахстанская делегация посетила и ознакомилась с работой ряда объектов, в том числе Бакинского международного торгового порта Алят, порта Говсан, железнодорожной станции Баш-Алят, Бакинского судостроительного завода, логистического центра Абшерон, Бакинского пассажирского вокзала.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Азербайджан МИИР РК
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