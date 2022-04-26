Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан и Азербайджан расширяют транспортно-логистический потенциал

    26 Апреля 2022, 00:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем руководителя Администрации Президента - специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Баку с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Спецпредставитель Президента Казахстана провел встречи с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым, помощником Президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

    В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня, подробно обсудили вопросы развития торгово-экономического, транзитно-транспортного, логистического и энергетического сотрудничества, предстоящие планы на перспективу в контексте 30-летия установления дипломатических отношений.

    Выражена взаимная заинтересованность в принятии мер по расширению и укреплению имеющейся транспортно-логистической инфраструктуры, максимальному использованию экономического потенциала двух стран.

    В рамках визита также состоялись отдельные встречи глав национальных железнодорожных и нефтегазовых компаний Казахстана и Азербайджана, в ходе которых рассмотрены практические вопросы текущего и перспективного взаимодействия.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана Экономика Транспорт Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков