Казахстан и Азербайджан расширяют транспортно-логистический потенциал

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем руководителя Администрации Президента - специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Баку с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спецпредставитель Президента Казахстана провел встречи с руководителем Администрации Президента Азербайджана Самиром Нуриевым, помощником Президента по внешней политике Хикметом Гаджиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня, подробно обсудили вопросы развития торгово-экономического, транзитно-транспортного, логистического и энергетического сотрудничества, предстоящие планы на перспективу в контексте 30-летия установления дипломатических отношений.

Выражена взаимная заинтересованность в принятии мер по расширению и укреплению имеющейся транспортно-логистической инфраструктуры, максимальному использованию экономического потенциала двух стран.

В рамках визита также состоялись отдельные встречи глав национальных железнодорожных и нефтегазовых компаний Казахстана и Азербайджана, в ходе которых рассмотрены практические вопросы текущего и перспективного взаимодействия.