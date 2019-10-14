Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан и Азербайджан продлили безвизовый режим

    14 Октября 2019, 13:03

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджан и Казахстан продлили безвизовый режим до 90 дней. Более того, граждане этих стран на территории друг друга смогут месяц находиться без регистрации. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

    Об этом стороны договорились на встрече глав МИД стран Тюркского совета, проходящей в Баку. Седьмое заседание Тюркского совета, а также мероприятия, посвященные 10-летию создания организации, пройдут в Баку 14-15 октября.

    Напомним, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами - Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

    Фото: almatylife.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков