Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан и Азербайджан приняли решение по авиарейсам и Транскаспийскому коридору

    22 Июня 2023, 18:31

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня подписан ряд важных документов в области транспорта и логистики, которые имеют большое значение для Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев по итогам встречи премьер-министров РК и АР Алихана Смаилова и Али Асадова с участием глав профильных ведомств, государственных органов и национальных компаний двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел бы остановиться на трех соглашениях, которые имеют большое значение. Первое, в области авиасообщения. Сейчас между нашими странами количество разрешенных рейсов в неделю составляет 32 рейса. Авиаперевозчики уже достигли данный показатель, в связи с этим подписан соответствующий документ об увеличении количества разрешенных рейсов в неделю до 42, то есть добавляется 10 новых рейсов в неделю», - сказал министр.

    По его словам, второй документ касается Транскаспийского международного транспортного маршрута, где большим достижением считается соглашение о создании совместного предприятия на маршруте этого коридора.

    «То есть создается единая компания между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Грузией. Эта компания будет заниматься объединением всех тарифов и грузов, то есть самая главная задача компании - осуществление перевозок между Китайской Народной Республикой и Европой, а также их максимальное упрощение», - отметил Марат Карабаев.

    Глава МИИР считает, что дальнейшая работа совместного предприятия позволит сократить время доставки грузов от Китая до Европы.

    «Если ранее, в начале прошлого года, срок доставки груза составлял 53 дня, то сейчас он сокращен до 23-18 дней. В частности, на первом этапе мы планируем сократить его до 18 дней гарантированно, и далее до 15 и 10 дней», - поделился министр.

    Марат Карабаев отметил, что третий документ, который уже подписан сторонами, тоже направлен на сокращение сроков.

    «Это максимальная оцифровка данного коридора. Здесь мы совместно с Азербайджанской Республикой привлекаем крупных международных инвесторов и других заинтересованных игроков. В текущем году стоит задача максимально оцифровать прохождение грузов», - резюмировал спикер, добавив, что стороны уже конкретно договорились по тарифам по данному коридору, а также зафиксировать их на ближайшие 5 лет.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Правительство РК Экономика Транспорт Азербайджан Китай Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
    Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене начнется к осени
    Алихан Смаилов дал поручение Минэкологии в сфере водной отрасли
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT